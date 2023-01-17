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В Малоархангельском районе прошла акция «Вечный огонь». В проекте приняли участие члены Союза российских писателей и школьники.

Акция «Вечный огонь» прошла в зале кинотеатра «Колос». Проходит она под эгидой Орловского регионального отделения Союза российских писателей, Всероссийского военно-исторического общества с организационным участием Департамента культуры. В рамках патриотического мероприятия ученикам 7-11 классов представили фильм «Девичья пушка», снятый по книге журналиста и писателя Геннадия Майорова.

Школьники увидели воспроизведенную документальную историю о единственном в годы Великой Отечественной войны женском противотанковом расчете, сражавшимся с противником на колпнянской земле зимой 1943 года.

По информации правительства Орловской области, в рамках встречи члены Союза российских писателей Геннадий Майоров и Михаил Коньшин рассказали о творческих конкурсах, а также предложили ребятам, пробующим писать рассказы, стихи или эссе, принять в них участие.