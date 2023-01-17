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На Орловщине увеличится финансирование нескольких нацпроектов. В текущем году планируется выполнить более сотни целевых показателей.

Об этом рассказал руководитель Департамента экономического развития региона Сергей Антонцев. Так, в этом году Орловщине предстоит выполнить 138 целевых показателей нацпроектов. Область уже приступила к реализации 44 региональных проектов.

По сравнению с прошлым годом финансирование по ряду показателей существенно увеличилось. Финансирование в рамках нацпроекта «Спорт – норма жизни» стало больше на 40 %. Больше средств выделили на стимулирование жилищного строительства, поддержку предпринимательства и орловских экспортеров. На микрофинансирование и гарантийные обязательства региона предусмотрено 240 миллионов рублей. Кроме того, значительная часть денег предусмотрена на открытие технопарка. Это новый вид господдержки. На создание новой площадки для малого и среднего предпринимательства выделили 500 миллионов рублей. Еще в этом году увеличился бюджет нацпроекта «Культура» и возросли суммы на модернизацию инфраструктуры.

- Уже практически завершена подготовка документации. В Минэкономразвития РФ направлены первые заявки на финансирование, - отметили в областном правительстве.