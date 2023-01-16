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Орловскую семью переселили из аварийного дома после прокурорской проверки. Им предоставили благоустроенную квартиру по договору соцнайма.

В прокуратуру Железнодорожного района обратились жители многоквартирного дома. Десять лет назад его признали аварийным и подлежащим к сносу. Обратившаяся в ведомство семья из четырех человек была зарегистрирована в этом доме. Другого жилья у орловцев не было. А срок переселения жильцов аварийного дома чиновники переносили несколько раз.

- В нарушение требований законодательства уполномоченными органами надлежащие меры к обеспечению граждан жильем не принимались. Прокурор района обратился в суд с иском об обязании администрации города Орла предоставить заявителям по договору социального найма благоустроенное жилое помещение, - уточнили в прокуратуре Орловской области.

В суде требования удовлетворили. Семью переселили в благоустроенную квартиру.