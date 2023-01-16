Фото: УГИБДД УМВД России по Орловской области

Орловская прокуратура проводит проверку по факту ДТП с рейсовым микроавтобусом. Авария произошла рано утром 16 января в Кромском районе.

Как сообщает надзорное ведомство, прокуратурой будет проверено соблюдение законодательства в сфере безопасности дорожного движения и организации пассажирских перевозок.

- При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, отметили в прокуратуре Орловской области.

Напомним, 63-летний водитель автобуса "Луидор" в районе 424 километра автодороги М-2 "Крым"нарушил расположение транспортного средства на проезжей части, наехал на земляной откос, прилегающий к обочине, и опрокинулся. В результате ДТП водитель и два пассажира автобуса получили травмы.