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НовостиОбщество16 января 2023 13:16

Орловская прокуратура проводит проверку по факту ДТП с рейсовым микроавтобусом

Авария произошла рано утром 16 января в Кромском районе
Ирина КАБАНОВА
Фото: УГИБДД УМВД России по Орловской области

Фото: УГИБДД УМВД России по Орловской области

Орловская прокуратура проводит проверку по факту ДТП с рейсовым микроавтобусом. Авария произошла рано утром 16 января в Кромском районе.

Как сообщает надзорное ведомство, прокуратурой будет проверено соблюдение законодательства в сфере безопасности дорожного движения и организации пассажирских перевозок.

- При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, отметили в прокуратуре Орловской области.

Напомним, 63-летний водитель автобуса "Луидор" в районе 424 километра автодороги М-2 "Крым"нарушил расположение транспортного средства на проезжей части, наехал на земляной откос, прилегающий к обочине, и опрокинулся. В результате ДТП водитель и два пассажира автобуса получили травмы.