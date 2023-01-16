В Орле ищут водителей ЛиАЗов и ПАЗов

Фото: пресс-служба адинистрации Орла

В Орле из-за увеличения количества транспортных средств МУП "ТТП" на работу приглашаются водители на автобусы большой вместимости марки "ЛиАЗ" и автобусы средней вместимости марки "ПАЗ". Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Желающим сесть за руль городского транспорта необходимо иметь водительское удостоверение категории D. Заработная плата водителей составит от 35 тысяч рублей. Занятость: 5/2, 2/2 и иные графики.

Также на работу в новых автобусах большой вместимости марки "ЛиАЗ" требуются кондукторы. Заработная плата от 15 тыс. рублей.

- Оформление всех работников МУП ТТП по Трудовому кодексу РФ. Гарантируется полный соцпакет, льготная пенсия. За подробностями – по телефонам (4862) 20-13-80, 20-13-84, - отметили в пресс-службе мэрии Орла.