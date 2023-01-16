Фото: администрация орода Орла

Орловская епархия подарила икону экипажу атомного крейсера «Орел». Святыня станет корабельной.

Как сообщили в информационно-аналитическом отделе Орловской митрополии, икону «Всецарица» атомному крейсеру передал митрополит Орловский и Болховский Тихон. Вручили святыню экипажу первый заместитель мэра города Орла Ирина Проваленкова и начальник территориального управления по Северному району города Орла Сергей Мерзликин.

Архипастырь отметил, что верующие Орловской епархии ежедневно молятся об экипаже как о защитниках Отечества, и пожелал командованию и личному составу крейсера здравия, душевного мира и духовной радости.

В свою очередь в Орловскую епархию отправится икона, переданная орловской делегации Свято-Троицким Трифоновым Печенгским мужским монастырем. Это самая северная православная обитель, основанная в 1532 году.