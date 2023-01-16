Фото: УГИБДД УМВД России по Орловской области

В Орловской области на трассе опрокинулся микроавтобус. ДТП произошло рано утром 16 января.

По данным региональной Госавтоинспекции, 63-летний водитель автобуса "Луидор" в районе 424 километра автодороги М-2 "Крым". нарушил расположение транспортного средства на проезжей части, наехал на земляной откос, прилегающий к обочине, и опрокинулся.

В результате ДТП водитель и два пассажира автобуса получили травмы.

Всего за прошедшие выходные на территории Орловской области было зарегистрировано 14 ДТП, среди которых три ДТП с пострадавшими, в результате пять человек получили телесные повреждения.