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Орловские медработники начнут получать специальные соцвыплаты в феврале. Размер выплаты составит от 4,5 тысяч до 18,5 тысяч рублей.

Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, выплату медицинским работникам начнут предоставлять после того, как организации здравоохранения сформируют реестры специалистов, имеющих право на такую поддержку.

На выплату могут рассчитывать медработники первичного звена здравоохранения, центральных районных, районных и участковых больниц, а также занятые на станциях и в отделениях скорой помощи. Размер меры поддержки зависит от категории медицинских работников и вида медицинской организации.

Первые зачисления поступят медикам уже в конце февраля. Средства будут автоматически переведены на счет, реквизиты которого Социальному фонду представит медорганизация.