Фото: УГИБДД УМВД России по Орловской области

В Орле пенсионер на иномарке сбил мужчину с ребенком на руках. ДТП произошло на регулируемом перекрестке на улице Максима Горького.

Как сообщили в региональной Госавтоинспекции, вечером 15 января 67-летний водитель автомобиля "Фольксваген Тигуан" ехал по улице Красноармейской. На регулируемом перекрестке при повороте на улицу Максима Горького пенсионер сбил 46-летнего мужчину с 6-летней девочкой на руках, которые пересекали проезжую часть по зеленому сигналу светофора.

В результате ДТП ребенок получил травмы.

Всего за прошедшие выходные на территории Орловской области было зарегистрировано 14 ДТП, среди которых три ДТП с пострадавшими, в результате пять человек получили телесные повреждения.