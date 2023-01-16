Фото: пресс-служба правительства Орловской области

Орловский губернатор Андрей Клычков исполнил мечту донецкой школьницы. Девочке вручили планшет и сладкие подарки.

Желание двенадцатилетней Софии-Виктории Коник из Донецкой Народной Республики глава региона исполнил в рамках всероссийской благотворительной акции «Елка желаний». Девочка попросила планшет, который поможет ей с учебой.

Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, 14 января по поручению губернатора планшет и сладкие подарки были доставлены Софии-Виктории в Донецк.

Ранее Андрей Клычков исполнил желания четырех орловских детей, оставивших новогодние шары-открытки на «Елке желаний». Дмитрий Антонов получил в подарок синтезатор, Григорий Кузин - проектор «звездное небо», Виолетта Балабанова - сертификат в магазин спортивных товаров, а Варвара Рябова - набор художника.