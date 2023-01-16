Орловца заключили под стражу за жестокое убийство пенсионера

В Орловской области возбуждено уголовное дело по факту убийства 69-летнего жителя деревни Брагино Мценского района. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Орловской области.

Оперативники задержали 40-летнего жителя Мценского района, который признался в убийстве знакомого. На допросе орловец пояснил, что 23 ноября 2022 года он находился в доме у потерпевшего. В ходе словесного конфликта мужчина нанес своему знакомому множественные ножевые ранения, от которых последний скончался на месте.

Мужчине предъявлено обвинение в убийстве, в ходе которого он полностью признал свою вину в преступлении и на месте продемонстрировал механизм его совершения.

- В суд следователем направлено ходатайство об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу, которое удовлетворено, - рассказали в пресс-службе ведомства.