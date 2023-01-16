Орловцы могут получить пособие из маткапитала на любого ребенка до трех лет

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Орловские малообеспеченные семьи с 1 января имеют право получать ежемесячное пособие из средств материнского капитала на ребенка в возрасте до трех лет. Об этом сообщает телеграм-канал "Телеграммы из Орла".

Размер пособия равен региональному прожиточному минимуму для детей. Получить выплату можно в том случае, если размер среднедушевого дохода семьи не должен превышать двукратную величину прожиточного минимума.

Оформить пособие можно через портал госуслуг, МФЦ или отделения Социального фонда России. Уточняется, что если подать заявление в первые шесть месяцев, выплаты назначат со дня рождения ребенка. Если позднее — с месяца обращения.

Выплата будет производиться ежемесячно до достижения ребенком одного года. Каждый последующий год заявление нужно будет подавать заново.