Орел
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Орел
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Орел
-4°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия16 января 2023 7:24

В Орловской области при пожаре в доме погиб мужчина

Возгорание произошло 14 января в Дмитровске
Ирина КАБАНОВА
Фото: ГУ МЧС России по Орловской области

Фото: ГУ МЧС России по Орловской области

В Орловской области при пожаре в доме погиб мужчина. Возгорание произошло 14 января в Дмитровске.

Как сообщили в пресс-службе регионального МЧС, рано утром на улице Свободной загорелся деревянный дом. На момент прибытия пожарных горела одна из комнат. В результате пожара выгорело помещение кухни, остальные помещения закопчены.

Во время тушения в доме был обнаружен погибший 33-летний мужчина. Причина пожара выясняется специалистами.

Всего за прошедшие выходные орловские пожарно-спасательные подразделения выезжали 18 раз, из них десять выездов на ликвидацию возгораний и восемь выездов на помощь населению.