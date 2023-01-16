Фото: ГУ МЧС России по Орловской области

В Орловской области при пожаре в доме погиб мужчина. Возгорание произошло 14 января в Дмитровске.

Как сообщили в пресс-службе регионального МЧС, рано утром на улице Свободной загорелся деревянный дом. На момент прибытия пожарных горела одна из комнат. В результате пожара выгорело помещение кухни, остальные помещения закопчены.

Во время тушения в доме был обнаружен погибший 33-летний мужчина. Причина пожара выясняется специалистами.

Всего за прошедшие выходные орловские пожарно-спасательные подразделения выезжали 18 раз, из них десять выездов на ликвидацию возгораний и восемь выездов на помощь населению.