Фото: пресс-служба администрации Орла

Город Орел и одноименный атомный крейсер подписали соглашение о сотрудничестве. Оно предусматривает совместную работу по патриотическому воспитанию молодежи.

Договор был подписан в каюте атомного крейсера в присутствии орловской делегации. Подпись на документе поставил командир подводной лодки «Орел» капитан 2-го ранга Сергей Ракша. Мэр Орла Юрий Парахин подписал документ несколькими днями ранее.

Как сообщили в пресс-службе горадминистрации, Орловская епархия подарила крейсеру икону. Она станет корабельной и будет защищать и поддерживать экипаж подлодки при выполнении боевых задач на северных рубежах страны.

В свою очередь на Орловщину отправится икона, переданная Свято-Троицким Трифонов Печенгским мужским монастырем. Это самая северная в мире православная обитель.