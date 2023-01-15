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НовостиОбщество15 января 2023 12:25

В Орловской области подорожал патент для иностранцев

Его стоимость в 2023 году составит 5 720 рублей в месяц
Ирина КАБАНОВА
Фото: Нина Соколова

Фото: Нина Соколова

В Орловской области подорожал патент для иностранцев. Его стоимость в 2023 году составит 5 720 рублей в месяц.

Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД, 2 декабря 2022 года орловским областным Советом народных депутатов был принят соответствующий закон, устанавливающий коэффициент регионального рынка труда и определяющий итоговую стоимость патента для иностранных граждан в 2023 году.

Патент выдается гражданам Азербайджана, Молдовы, Таджикистана, Узбекистана сроком от 1 месяца до 1 года и позволяет иностранцам работать в регионе.