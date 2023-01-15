Фото: Андрей Клычков

Из Орловской области на передовую доставили еще 2,5 тонны гуманитарного груза. Его передали орловцам, участвующим в СВО в зоне Кременной.

Об этом сообщил губернатор Орловской области Андрей Клычков в своих соцсетях. В посылку вошли – зимняя одежда и обувь, балаклавы, нижнее белье, термобелье, носки, перчатки, спальные мешки, генераторы, печи-буржуйки, спутниковые антенны и рации, тепловизоры, бинокли, инструменты, газовые баллоны, маскировочные сети, продукты питания, сигареты и медикаменты. Также бойцам вручили посылки от их родственников.

- Ребята сражаются на одном из самых непростых участков, достойно выполняют поставленные задачи, надежным щитом прикрывают нашу мирную жизнь. В благодарность за нравственный и боевой подвиг мы продолжаем помогать и поддерживать военнослужащих. Закупили всё, о чём просили ребята, - отметил глава региона.