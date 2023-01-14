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Орловцам повысят соцвыплаты и пособия в феврале. Размер ряда выплат проиндексируют на 11,9 процента.

Об этом сообщает Минтруд. Повышение коснется более 40 различных социальных выплат. Так, увеличится размер единовременного пособия при рождении ребенка, ежемесячного пособия по уходу за ребенком, материнского капитала, ежемесячной денежной выплаты ветеранам, ежемесячной страховой выплаты и других мер социальной поддержки

Отмечается, что размер материнского капитала на первого ребенка увеличится до 587 тысяч рублей, на второго — до 775,6 тысяч рублей. Прибавка составит 62,5 тысячи рублей и 82,5 тысячи рублей соответственно.

Напомним, индексация выплат происходит ежегодно 1 февраля. Коэффициент повышения устанавливается на основе фактического индекса потребительских цен за предыдущий год.