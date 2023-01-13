За десять дней Орловская область отгрузила почти 2,5 тысячи тонн растительной продукции на экспорт. Партии отправились в Латвию и Китай, а также в несколько регионов страны.

Об этом сообщает пресс-служба ТУ Россельхознадзора по Орловской и Курской областям. Фитосанитарные и карантинные сертификаты на отгруженную продукцию специалисты управления выдавали в выходные и праздничные дни. Это позволило избежать нарушения сроков поставок и простоя транспорта.

Так, за десять дней с территории Орловской и Курской областей отгрузили на экспорт более трех тысяч тонн зерна и его переработки. Орловщина отгрузила 1865,9 тысяч тонн шрота в Латвию, а также масла рапсового в Китай.

За этот же период в другие регионы страны из двух областей отправилось более 16 тысяч тонн подкарантинной продукции, на которую были оформлены 224 сертификата. Из них 561 тонна пшеницы продовольственной была отправлена с Орловской области в Краснодарский край.