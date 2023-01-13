Фото: пресс-служба правительства региона
На Орловщине у домашнего скота не обнаружили бруцеллез. Специалисты исследовали почти 150 тысяч голов.
Бруцеллез является инфекционным заболеванием. Для животных оно очень опасно. Инфекция может привести к бесплодию или появлению на свет нежизнеспособного потомства.
По данным Управления ветеринарии Орловской области, в прошлом году на территории региона было исследовано 148 237 тысяч голов крупного и мелкого рогатого скота, а также лошадей.
По итогам проведенных исследований специалисты не выявили случаи заболевания бруцеллезом у домашнего скота.