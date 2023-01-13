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Орловцы начали получать первые перечисления по единому пособию. В региональное отделение Социального фонда поступило свыше 7 тысяч заявлений.

Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства. Положительные решения вынесены на 2301 ребенка и 61 будущую маму.

Всего к настоящему времени в Социальный фонд поступило свыше 700 тысяч заявлений на новую выплату. Их прием начался с 28 декабря на портале госуслуг.

Первые выплаты семьям Фонд производит в течение 5 рабочих дней после вынесенного решения. Средства перечислены на счет, указанный при оформлении.

Новое пособие назначается семьям с доходами ниже регионального прожиточного минимума на человека. Дети и родители при этом должны быть российскими гражданами и постоянно проживать в России. При назначении выплаты оцениваются доходы и имущество семьи, а также учитывается занятость родителей.