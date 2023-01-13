Фото: пресс-служба губернатора Орловской области

В Орловской области назвали лучшие школы 2022 года. Итоги конкурса подвел региональный департамент образования.

Так, победителем в номинации «Городская школа» стала гимназия № 34 Орла. Второе место в рейтинге занял Лицей имени С. Н. Булгакова города Ливны. На третьем месте расположился лицей № 4 имени Героя Советского Союза Г. Б. Злотина города Орла.

В номинации «Сельская школа» первое место завоевала Троицкая средняя общеобразовательная школа Ливенского района. Второе место присвоили Ловчиковской основной общеобразовательной школе Глазуновского района. Третье место заняла Дровосеченская средняя общеобразовательная школа Колпнянского района.

Коллективы школ-победительниц наградят почетными грамотами губернатора Орловской области. Призеры конкурса получат почетные грамоты областного департамента образования.