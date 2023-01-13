Фото: департамент здравоохранения Орловской области

Поликлинику Мценской ЦРБ капитально отремонтируют за 129 миллионов рублей. Контракт уже заключен.

Обновление поликлиники пройдет в этом году. Проектную документацию для капитального ремонта медучреждения своим постановлением утвердил губернатор Орловской области Андрей Клычков. Согласно документу, в здании проведут строительно-монтажные работы и обновят медицинское оборудование.

- Сегодня утром поликлинику посетила рабочая группа Департаментаздравоохранения. С руководством организации мы обсудили вопросы, требующие быстрых решений, чтобы строители в ближайшее время могли начать работы на объекте, - сообщили в департаменте здравоохранения Орловской области.

Отметим, что четырехэтажное здание Мценской ЦРБ площадью около 3,8 тысяч квадратных метров было построено в 1980 году. С тех пор поликлиника ни разу не видела капитального ремонта.