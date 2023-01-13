Орловские врачи смогут проводить телемедицинские консультации. Тестовые консультации уже показали свою эффективность.

О реализации нацпроекта «Здравоохранение» в Орловской области рассказал руководитель департамента здравоохранения Игорь Петчин на совещании с главами муниципальных образований.

Так, в 2023 году у орловских врачей появится возможность проведения телемедицинских консультаций между медиками, работающими в поликлинических подразделениях ЦРБ, а также специалистами Орловской областной клинической больницы, НКМЦ им. З. И. Круглой, Орловского онкологического диспансера.

Первые тестовые консультации уже провели в конце прошлого года. Было отмечено, что они прошли эффективно.