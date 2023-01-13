Фото: пресс-служба администрации Орла

В Орле увековечат подвиги Героев Великой Отечественной войны. Памятные таблички посвятят Заслуженному военному летчику СССР Владимиру Меркулову и экипажу советского бомбардировщика ИЛ-4.

Как сообщает пресс-служба городской администрации, с ходатайством о размещении гранитной доски Владимиру Меркулову в адрес администрации Орла обратился коллектив гимназии №19.

Мемориальную гранитную доску планируют разместить на фасаде здания слева от центрального входа. Проектирование, изготовление и установка памятной таблички будут проведены за счет внебюджетных источников.

Орловец Владимир Иванович Меркулов в 1941 году окончил Армавирскую военную авиационную школу пилотов, воевал на фронтах Великой Отечественной войны и принял боевое крещение в боях на Кубани. За мужество и героизм был удостоен звания Героя Советского Союза. Награжден четырьмя орденами Красного Знамени, двумя орденами Отечественной войны I степени, тремя орденами Красной Звезды, медалями. После войны продолжал службу в ВВС. Заслуженный летчик СССР, генерал-лейтенант авиации.

Еще одну мемориальную доску предложили разместить на фасаде хоспис-центра по улице Ливенской. Ее посвятят памяти членов экипажа советского бомбардировщика ИЛ-4, который 5 июля 1942 года потерпел крушение в результате действия вражеской зенитной артиллерии. В состав экипажа входили командир, летчик, старший лейтенант Борис Варламов, штурман, старший лейтенант Василий Абрамов, стрелок-радист, старший сержант Александр Гомзиков и воздушный стрелок, младший сержант Александр Соколов.

С инициативой об увековечивании памяти выступил руководитель Региональной общественной организации «Орловское землячество» в Санкт-Петербурге Юрий Коршунов.

Оба предложения единогласно поддержали члены городской комиссии по наименованию и переименованию улиц и установке объектов монументального искусства.