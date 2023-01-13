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НовостиПроисшествия13 января 2023 8:23

В Орловской области из горящей фермы эвакуировали животных

Пожар произошел в деревне Булатово-1 Хотынецкого района
Ирина КАБАНОВА
Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области

В Орловской области из горящей фермы эвакуировали животных. Пожар произошел в деревне Булатово-1 Хотынецкого района.

Как сообщили в пресс-службе регионального МЧС, возгорание произошло накануне в 07.30 утра. На момент прибытия пожарных деревянная ферма горела изнутри, часть животных была эвакуирована.

В результате пожара строение фермы выгорело изнутри, от огня также пострадала пристроенная к ней хозпостройка. Предположительной причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки.

Всего за прошедшие сутки орловские пожарно-спасательные подразделения выезжали 14 раз, из них шесть выездов на ликвидацию возгораний и восемь выездов на различные происшествия и помощь населению.