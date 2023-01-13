Фото: "Новости Орла"

16 января в Орле пройдет Кубок России по стрельбе из лука среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

В соренованиях примут участие порядка 100 спортсменов с ПОДА из разных регионов страны. Церемония открытия состязаний пройдет 16 января в конгресс-холле ТМК «ГРИНН».

Расписание:

15 января – пристрелка.

16 января 10.00-12.00 − разминка 2 серии, стартовый круг, 1 смена,

12.30 − парад открытия,

13.00-15.00 − разминка 2 серии, стартовый круг 2 смена.

17 января 09-12.00 − личные финалы до бронзы,

12.15-15.00 − командные финалы до бронзы,

16.00-19.00 − золотые финалы

19.30 – награждение.