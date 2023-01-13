Фото: Нина Соколова

В Орле жители ряда домов по Комсомольской остались без горячей воды. Подача горячего водоснабжения приостановлена до вечера.

О временных неудобствах сообщила пресс-служба городской администрации. Так, сегодня до 17.00 по улице Комсомольская, 300, 302, 304, 306, 310, 312, 314, 316, 318, 320, 322, 324, 326, 328, 332, 334, 338 будет отключено горячее водоснабжение.

В этот же период будут снижены параметры отопления и горячего водоснабжения потребителей по улице Комсомольской, 300-406 (четная сторона), улице Планерной, 29-43 (нечетная сторона), улице Кромской, 3, 5, 7, а также улице Авиационной, 7/1, 7/2.