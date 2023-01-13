Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области

Под Орлом семья с ребенком застряла на машине рядом с рекой. Инцидент произошел накануне в Орловском МО.

Как сообщили в пресс-службе регионального МЧС, в 23.51 сотрудники 2-й пожарно-спасательной части Орла и областной поисково-спасательной службы выезжали в Орловский муниципальный округ. Там около реки застрял автомобиль "Митцубиси Паджеро". В машине находилась семья с ребенком.

Сотрудники полиции отвезли домой мать и ребенка, а пожарные и спасатели вытянули автомобиль на дорогу при помощи троса и тягача.

Всего за прошедшие сутки орловские пожарно-спасательные подразделения выезжали 14 раз, из них шесть выездов на ликвидацию возгораний и восемь выездов на различные происшествия и помощь населению.