Фото: Нина Соколова

Орловские полицейские познакомят студентов со своей профессией. В регионе стартует ежегодная акция «Студенческий десант».

Акция МВД России «Студенческий десант» пройдет в Орловской области с 16 по 20 января. Участниками ее станут студенты местных вузов и ссузов, которым сотрудники полиции расскажут про особенности службы. Молодые орловцы отправятся на стажировку в различные подразделения органов внутренних дел.

Студенты смогут попробовать себя в роли народных дружинников, посетить дежурную часть, познакомиться с работой Управления по работе с личным составом и Экспертно-криминалистического центра. Еще участников акции ждет экскурсия в музей регионального УМВД.

- В рамках мероприятия молодые люди не только познакомятся с различными службами орловской полиции, но и, возможно, определятся с выбором будущей профессии. Заявки от желающих принять участие в акции «Студенческий десант-2023» принимаются по телефону: 8 (4862) 40-01-95, - уточнили в пресс-службе УМВД России по Орловской области.