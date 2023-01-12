Орловская область отправила в Латвию 15 вагонов со шротом. Партии проверили специалисты Россельхознадзора.

В новогодние праздники с территории Орловской области в Латвию экспортировали 949 тонн подсолнечного шрота. Об этом «Комсомолке» рассказали в пресс-службе ТУ Россельхознадзора по Орловской и Курской областям.

Партии с Орловщины отправили железнодорожным транспортом. В общей сложности в Латвию уехало 15 вагонов с подсолнечным шротом.

Специалисты досмотрели и оформили все партии кормов и кормовых добавок. На каждую из них предоставили полный пакет соответствующих документов, которые подтвердили качество и безопасность подконтрольного госветнадзору груза.