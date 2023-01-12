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Орловская больница задолжала предпринимателям более миллиона рублей. Задолженность была погашена после вмешательства прокуратуры.

Прокуратура Глазуновского района установила, что у местной больницы образовался долг перед субъектами предпринимательской деятельности по исполненным государственным и муниципальным контрактам. В связи с несвоевременной оплатой вырос он до 1,3 миллиона рублей.

После проверки и выявления нарушений исполнения законодательства в части оплаты заказчиками обязательств по контрактам прокурором было внесено представление в адрес главного врача медучреждения.

По информации прокуратуры Орловской области, по требованию ведомства права предпринимателей восстановили. Задолженность по исполненным контрактам была погашена.