В Орле пройдет военно-спортивная игра «Внуки Маргелова»

Фото: Среднерусский институт управления-филиал РАНХиГС

28 января в лагере «Лесная поляна» проведут военно-спортивную игру «Внуки Маргелова». Мероприятие приурочено ко Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества.

Принять участие в игре смогут команды военно-патриотических, военно-спортивных объединений, юнармейских отрядов и молодежных общественных организаций региона (14-17 лет и 18-23 года). Заявки принимаются до 24 января по электронной почте: patriot-57.orel@mail.ru с пометкой «Внуки Маргелова».

Помощь в организации мероприятия оказывает региональное отделение военно-исторического общества (РВИО) и Среднерусский институт управления.