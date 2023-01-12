В Орле наградили работников и ветеранов областной прокуратуры

Фото: пресс-служба губернатора Орловской области

Сегодня в актовом зале прокуратуры Орловской области прошло торжественное мероприятие, посвященное Дню работника прокуратуры РФ. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

С профессиональным праздником сотрудников и ветеранов прокуратуры региона поздравил первый заместитель губернатора Орловской области Вадим Соколов. Он поблагодарил ведомство за совместную работу с органами исполнительной власти в решении комплекса задач при проведении частичной мобилизации и в деле обеспечения детей-сирот жильем.

Прокурор Орловской области Алексей Тимошин отметил, что в центре работы прокуроров остается защита прав граждан. Особое внимание уделяется сиротам, инвалидам, ветеранам и пенсионерам.

- За 2022 год по нашим актам восстановлены трудовые права более тысячи граждан, обеспечена выдача гражданам льготных лекарств по более чем 400 тыс. рецептов, предпринимателям выплачено свыше 700 млн рублей задолженности по исполненным контрактам, отремонтировано 47 учреждений образования. Совместными с органами власти мерами мы добились активизации работы по обеспечению детей-сирот квартирами. В минувшем году для них приобретено более 230 квартир, поддержано и реализуется наше предложение по выдаче сиротам жилищных сертификатов, – отметил Алексей Тимошин.

В завершение мероприятия ряду сотрудников прокуратуры Орловской области вручили Почетные грамоты губернатора, награды Орловского областного Совета народных депутатов, а также ведомственные и другие награды.