Фото: "Ливенская газета"

На благоустройство территорий в Ливенском районе направят около 21 миллиона рублей. Работы будут проводиться в 2023 году.

Как сообщил глава района Анатолий Шолохов в интервью «Ливенской газете», в планах благоустроить три дворовые и четыре общественные территории в селах Коротыш, Сергиевское, Успенское, поселке Сахзаводской, слободе Беломестное и поселке Набережный.Работы выполнят в рамках национального проекта «Жилье и городская среда».

Напомним, в 2022 году в Ливенском районе благоустроили три дворовые и четыре общественные территории в пяти населенных пунктах. На работы ушло более 19,9 миллионов рублей.