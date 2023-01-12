Фото: Нина Соколова

Сирота из Орловской области получил квартиру после прокурорской проверки. В суде требования ведомства удовлетворили.

Прокурорская проверка началась по обращению жителя Новодеревеньковского района. В несовершеннолетнем возрасте он остался без попечения родителей. У сироты не было собственной квартиры, поэтому он состоял учете по обеспечению жилым помещением. Правда, после наступления совершеннолетия, орловцу положенную квартиру не предоставили.

- В целях восстановления нарушенных прав заявителя межрайонный прокурор обратился в суд с исковым заявлением об обязании администрации Новодеревеньковского района предоставить ему благоустроенное жилье. Требования ведомства судом удовлетворены, - пояснили в прокуратуре Орловской области.

После вмешательства прокуратуры молодой человек получил благоустроенную квартиру.