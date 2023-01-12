В Орловской области изменился размер платы за детский сад

Фото: пресс-служба мэрии Орла

С 1 января 2023 года в Орле изменился размер родительской платы за присмотр и уход в детских садах. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Теперь плата за детсад в группе при пятидневной рабочей неделе составляет 2 390 рублей в месяц, в группе при круглосуточном пребывании – 2 690 рублей, в группе кратковременного пребывания – 11,10 рублей в час.

В управлении образования, спорта и физической культуры администрации Орла подчеркнули, что плата будет начисляться за фактическое посещение.

При оплате родители получат компенсацию 20% за первого ребенка, 50% за второго ребенка и 70% за третьего и последующих детей.

- Полностью от платы за присмотр и уход освобождаются дети-инвалиды, дети-сироты и оставшиеся без попечения родителей, дети из малоимущих семей, дети из семей участников СВО и семей, прибывших из Украины, ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей, - отметили в пресс-службе мэрии.