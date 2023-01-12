В Орловской области добровольцы помогали тушить пожар в жилом доме. Возгорание произошло накануне днем в поселке Студенецкий Троснянского района.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области, на момент прибытия пожарных деревянный дом был сильно задымлен. В результате пожара закопчена одна из комнат изнутри.

В тушении огня принимали участие добровольцы. Предположительной причиной пожара стало нарушение правил пожарной безопасности при использовании печного оборудования.

За прошедшие сутки орловские пожарно-спасательные подразделения выезжали 18 раз, из них семь выездов на ликвидацию возгораний и 11 выездов на различные происшествия и помощь населению.