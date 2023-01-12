Фото: пресс-служба губернатора Орловской области

В Орловской области учредили медаль за особые успехи в обучении. Ее будут вручать выпускникам школ с наилучшими результатами учебной деятельности.

Соответствующий указ опубликован на сайте регионального правительства. На лицевой стороне золотистой медали нанесено рельефное изображение развернутой книги, обрамленной внизу двумя лавровыми скрещенными ветвями, на оборотной стороне - размещено изображение герба Орловской области.

Награду смогут получить отличники по всем предметам и соответствующие хотя бы одному из следующих критериев:

- набрали при сдаче единого государственного экзамена в сумме не менее 220 баллов и выше по трем общеобразовательным предметам (учитываются предметы, по которым набраны наивысшие баллы); - являются победителями и призерами Всероссийской олимпиады школьников; - набрали высшее количество баллов единого государственного экзамена по одному общеобразовательному предмету.