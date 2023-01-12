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На развитие агропромышленного комплекса Орловщины потратят полтора миллиарда рублей. Средства выделят в рамках господдержки.

Такие цифры озвучили в региональном правительстве. Так, в этом году объем государственной поддержки на развитие агропромышленного комплекса области составит 1 миллиард 528 миллионов рублей.

На развитие орловского растениеводства также предусмотрены субсидии на 813 миллионов рублей. Кроме того, на первый квартал 2023 года установят максимальный размер краткосрочного кредита по этому направлению на одного заемщика до 300 миллионов рублей. В течение года размер данного кредита перераспределят по потребности предприятий и лимиту субсидий.

В прошлом году было одобрено больше сотни заявок на получение льготных краткосрочных кредитов на развитие растениеводства. Они составили 8,3 миллиардов рублей.