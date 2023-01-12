Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области

На новогодних праздниках орловские огнеборцы потушили два десятка пожаров. Службу несли более двух тысяч сотрудников и почти 900 единиц техники.

О работе пожарно-спасательных частей в период новогодних праздников рассказал начальник ГУ МЧС России по Орловской области Александр Новиков на аппаратном совещании. Начиная с 31 декабря, сотрудники ведомства отреагировали на различные происшествия 121 раз. Кроме того, огнеборцы 20 раз выезжали на тушение пожаров. Ликвидировать возможные ЧС были готовы 2158 человек и 889 единиц техники.

Кроме того, сотрудники проверили 29 мест хранения и реализации пиротехники, а также осуществили 87 рейдов по выявлению мест несанкционированной торговли продукцией. Для безопасности на праздниках в 26 муниципальных образованиях определили свыше 60 специальных площадок для применения пиротехники.

Также в регионе проводилась профилактическая работа по вопросам обеспечения пожарной безопасности в быту. Сотрудники МЧС обошли более семи тысяч домов и квартир, проинструктировав почти восемь тысяч орловцев.