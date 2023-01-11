В Орловской области в 2023 году капитально отремонтируют два моста. На эти цели потратят почти 180 миллионов рублей.

Как сообщает телеграм-канал "Телеграммы из Орла", в настоящее время определяется подрядчик на выполнение инженерных изысканий, осуществление подготовки проектной и рабочей документации и выполнение строительно-монтажных работ по капитальному ремонту.

Ремонтные работы будут проходить на мосту через реку Цкань в Болховском районе и мосту через реку Рыбница в Свердловском районе.

Ремонт переправ планируют завершить до ноября 2023 года.