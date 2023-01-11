Орел
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Орел
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Орел
-9°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество11 января 2023 13:29

Орловскому духовному оркестру «Прометей» присвоили почетное звание

Он стал заслуженным коллективом народного творчества РФ
Нина СОКОЛОВА
Фото: пресс-служба администрации Орла

Фото: пресс-служба администрации Орла

Орловскому духовному оркестру «Прометей» присвоили почетное звание. Он стал заслуженным коллективом народного творчества РФ.

Орловский оркестр «Прометей» создал заслуженный работник культуры Виктор Бабенков более 20 лет назад на базе детской хоровой школы. На сегодняшний день в коллектив входят почти 30 человек. В текущем году он пополнился юными музыкантами. Репертуар у духовного оркестра разнообразный: от традиционного вальса и до музыки из кинофильмов.

По информации областного правительства, приказ о присвоении звания «Заслуженный коллектив народного творчества Российской Федерации» духовому оркестру «Прометей» накануне подписала Министр культуры Ольга Любимова.

Почетное звание орловский коллектив получил за высокие достижения в области народного художественного творчества и значительный вклад в развитие культурной жизни.