Фото: пресс-служба администрации Орла

Орловскому духовному оркестру «Прометей» присвоили почетное звание. Он стал заслуженным коллективом народного творчества РФ.

Орловский оркестр «Прометей» создал заслуженный работник культуры Виктор Бабенков более 20 лет назад на базе детской хоровой школы. На сегодняшний день в коллектив входят почти 30 человек. В текущем году он пополнился юными музыкантами. Репертуар у духовного оркестра разнообразный: от традиционного вальса и до музыки из кинофильмов.

По информации областного правительства, приказ о присвоении звания «Заслуженный коллектив народного творчества Российской Федерации» духовому оркестру «Прометей» накануне подписала Министр культуры Ольга Любимова.

Почетное звание орловский коллектив получил за высокие достижения в области народного художественного творчества и значительный вклад в развитие культурной жизни.