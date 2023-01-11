Фото: сообщество "Орловское полесье. Информационный канал" в ВК

Национальный парк «Орловское полесье» реализовал проект по восстановлению зубра в дикой среде. Он стал центром расселения вида на особо охраняемые территории соседних регионов.

Проект по восстановлению зубра в дикой среде реализовался благодаря подходящим погодным условиям. В дальнейшем из национального парка «Орловское полесье» этих животных расселили на охраняемые природные территории в соседние области, откуда и началась Среднерусская популяция зубра.

По информации областного правительства, на данный момент на территории Орловского полесья и соседних особо охраняемых природных территориях количество этих величественных животных приблизилось к тысячи. Эта популяция заняла первое место в стране по численности.

Кроме того, на территории парка находится более 900 видов растений и свыше 270 видов животных, в том числе краснокнижных. За прошлый год гостями парка «Орловское полесье» стали почти 90 тысяч человек.