Фото: пресс-служба СУ СК РФ по Орловской области

В Орловской области будут судить мужчину за сексуальное насилие над ребенком. Преступление было совершено в 2010 году.

Как сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Орловской области, расследование уголовного дела в отношении 39-летнего жителя Краснодарского края, который обвиняется в совершении насильственных действий сексуального характера завершено.

Следствием установлено, что ранее судимый обвиняемый в апреле 2010 года на Крестительском кладбище увидел 9-летнего мальчика, который возвращался со школы. Мужчина совершил в отношении школьника иные насильственные действия сексуального характера, скрылся с места происшествия, а затем покинул Орловскую область.

В ходе осмотра места происшествия с кладбища были изъяты объекты со следами биологического материала преступника. Благодаря нему следователи смогли выйти на след насильника.

- В результате проведенной работы осенью 2022 года было установлено совпадение выявленного на изъятых с места происшествия вещественных доказательствах биологического материала с генетическим профилем конкретного человека, местонахождение которого было установлено и он задержан следователем, - рассказали в пресс-службе ведомства.

В ходе очной ставки потерпевший опознал насильника. Обвиняемый сознался в содеянном и продемонстрировал механизм совершения преступления на месте.

Теперь в уголовном деле будет разбираться суд.