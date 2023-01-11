Фото: Пенсионный фонд России по Орловской области

В Орле пройдет чемпионат региона по шахматам. Соревнования запланированы на 23-31 января. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Чемпионат пройдет на базе Шахматно-шашечной спортивной школы. Старт состязаниям будет дан 23 января в 17.30.

Участники турнира будут соревноваться отдельно в двух группах. «А» − группа сильнейших (международные гроссмейстеры и мастера, мастера ФИДЕ, кандидаты в мастера спорта, спортсмены 1 разряда по решению Федерации шахмат Орловской области), «Б» − группа, куда войдут все желающие. Победителей среди женщин определят по более высокому месту в общем зачете.

Заявки на участие принимаются до 21 января.