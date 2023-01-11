Фото: пресс-служба губернатора Орловской области

Писателей из Орловской области отметил популярный литературный сайт. Они стали авторами лучших публикаций, размещенных на интернет-ресурсе.

Об этом рассказали в пресс-службе правительства Орловской области. Так, творческие итоги за прошлый год подвел один из самых популярных литературных сайтов «Российский писатель». Были названы авторы лучших публикаций, размещенных на сайте за 2022 год.

Помимо именитых поэтов, прозаиков и публицистов лучшими стали и писатели из Орловской области.

Лауреатом «Российского писателя» в номинации «Очерк, эссе» стала Татьяна Грибанова. В номинации «Память» одним из лучших стал Алексей Кондратенко. Он написал несколько статей о жизни и творчестве писателей-орловцев.