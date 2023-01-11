Орловщина стала одним из некурящих регионов ЦФО. По стране доля курящего населения выше на 5-6%.

По данным Росстата, не употребляют табачную продукцию 68,6% орловцев и 94,2% орловчанок. По доле некурящих женщин Орловская область находится на втором месте в округе, а по доле некурящих мужчин – на третьем.

По средним показателям в России количество жителей, употребляющих табачную продукцию, превышает показатели Орловщины на 5-6%.

Самыми курящими в ЦФО оказались мужчины, живущие в Смоленской области. Также больше всего употребляют табак женщины из столичного региона. Более равнодушными к сигаретам оказались мужчины из Рязанской области и представительницы прекрасного пола из Белгородской области.