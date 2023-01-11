Полсотни орловцев попались пьяными за рулем на новогодних праздниках

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С 1 по 8 января 2023 года сотрудники орловской Госавтоинспекции в результате рейдов выявили 50 водителей, которые управляли автомобилями в состоянии опьянения. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

Ловили нарушителей на подъездах к торговым центрам, местам отдыха и развлечений, где возможно возникновение транспортных заторов и аварийных ситуаций.

Трое из пойманных водителей садились пьяными за руль повторно. В отношении них возбуждены уголовные дела. Еще 15 отказались от прохождения освидетельствования при наличии признаков опьянения, а у 32 водителей при прохождении освидетельствования, подтвердилось алкогольное опьянение. Их привлекли к административной ответственности.

- Сотрудники Госавтоинспекции Орловской области напоминают, что согласно действующему законодательству, управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения, если такие действия не содержат уголовно наказуемого деяния, влечет наложение административного штрафа в размере тридцати тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет, - уточнили в пресс-службе ведомства.