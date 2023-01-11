Фото: Сергей Лежнев

В Орловской области за два дня собрали гуманитарный груз для бойцов СВО. Доставить посылку планируют к концу недели.

Об этом в своем телеграм-канале сообщил советник губернатора Орловской области Сергей Лежнев. По его словам, для орловских солдат, которые сражаются на фронте Сватово-Кременная, приобретено практически все необходимое.

Менее чем за двое суток удалось приобрести два генератора, зимнюю обувь, носки, нижнее белье, перчатки, кальсоны, оптику, бензопилы, цепи, напильники, топоры, молотки, масло и многое другое. Также орловцы предоставили две спутниковые антенны и рации.

Помимо этого, активисты из Мценска собрали по 200 комплектов шерстяных носков, теплых шапок, термобелья, лекарства и продукты питания.