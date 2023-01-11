Фото: УГИБДД УМВД России по Орловской области

В Орловской области автоледи протаранила дорожный знак и иномарку на встречке. ДТП произошло 10 января на трассе М-2 «Крым».

Как сообщает региональная Госавтоинспекция, 28-летняя водитель автомобиля "Рено" ехала по автодороге со стороны Москвы в направлении Орла. В районе 332 километра автомобилистка съехала с дороги, наехала на дорожный знак, затем выехала на полосу встречного движения, где столкнулась с автомобилем "Хендэ".

В результате ДТП водитель автомобиля "Рено" получила телесные повреждения. От госпитализации девушка отказалась.

Всего за прошедшие сутки на территории Орловской области было зарегистрировано девять ДТП, в результате один человек получил телесные повреждения.